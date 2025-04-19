Українцям розповіли, що маршрутки до Києва подорожчали, відомо про новий тариф і реакцію автостанцій.

9 квітня з’явилася інформація про чергове підвищення вартості проїзду в маршрутках до Києва, передає Politeka.net.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, вже з 10 квітня поїздка з Житомира до Києва коштуватиме 300 гривень.

Втім, у керівництві автовокзалу «Житомир» поки не підтверджують цю інформацію. Директор закладу заявив, що офіційних повідомлень від перевізників щодо зміни тарифів на даний момент не надходило.

Схожу позицію висловили і в диспетчерській службі Житомирської автостанції №2. Там зазначили, що жодних вказівок про зміну ціни квитків поки не надходило, і продаж квитків здійснюється за старим тарифом.

Натомість представник компанії-перевізника підтвердив факт подорожчання: за його словами, з 9 квітня вартість квитка з Житомира до Києва дійсно становить 300 гривень. Зазначається, що новий тариф уже діє.

Це не поодинокий випадок: перевізники з Київської області також нещодавно підняли ціни на свої маршрути до столиці:

Бровари — Київ: з 30 до 35 грн;

Боярка — столиця: з 50 до 60 грн.

Водночас у самому місті приватні перевозки поки що зберігають ціну на рівні 15 гривень, але ситуація на ринку залишається нестабільною. Востаннє підвищення вартості проїзду в київських перевізників фіксувалося ще у травні 2022 року.

Що буде далі — наразі прогнозувати важко, адже ціни залежать від витрат перевізників, зокрема на паливо та обслуговування транспорту.

Джерело: suspilne.

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