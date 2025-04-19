Украинцам рассказали, что маршрутки в Киев подорожали, известно о новом тарифе и реакции автостанций.

9 апреля появилась информация об очередном повышении стоимости проезда в маршрутках в Киев, передает Politeka.net.

Согласно сообщениям местных СМИ, уже с 10 апреля поездка из Житомира в Киев обойдется в 300 гривен.

Впрочем, в руководстве автовокзала "Житомир" пока не подтверждают эту информацию. Директор заведения заявил, что официальных сообщений от перевозчиков об изменении тарифов на данный момент не поступало.

Похожую позицию высказали и в диспетчерской службе Житомирской автостанции №2. Там отметили, что никаких указаний об изменении цены билетов пока не поступало, и продажа билетов осуществляется по старому тарифу.

Представитель компании-перевозчика подтвердил факт подорожания: по его словам, с 9 апреля стоимость билета из Житомира в Киев действительно составляет 300 гривен. Отмечается, что новый тариф уже действует.

Это не редкий случай: перевозчики из Киевской области также недавно подняли цены на свои маршруты в столицу:

Бровары - Киев: с 30 до 35 грн;

Боярка – столица: с 50 до 60 грн.

В то же время в самом городе частные перевозки пока сохраняют цену на уровне 15 гривен, но ситуация на рынке остается нестабильной. Последнее повышение стоимости проезда у киевских перевозчиков фиксировалось еще в мае 2022 года.

Что будет дальше — прогнозировать сейчас трудно, ведь цены зависят от расходов перевозчиков, в частности на топливо и обслуживание транспорта.

Источник: suspilne.

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