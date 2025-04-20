ВПО в Києві можуть отримати субсидію на оренду житла, хто має право та як подати заявку.

ВПО, які орендують житло в Києві, мають можливість оформити субсидію на оплату оренди, передає Politeka.

Про це повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Субсидія призначена для громадян, які через бойові дії або окупацію були змушені покинути свої домівки та наразі не мають власного житла в безпечних регіонах України.

Йдеться про людей, чий будинок зруйноване або визнаний непридатним для проживання.

Виплата на оренду у Києві відбувається за аналогією з традиційною субсидією.

Головна умова — якщо родина витрачає понад 20% своїх сукупних доходів на оренду, вона може претендувати на допомогу.

При цьому, якщо середній дохід на одного члена сім’ї менший за два прожиткових мінімуми (5840 грн), відсоток компенсації буде вищим.

Розмір визначається індивідуально, з урахуванням таких чинників, як:

загальний дохід родини;

кількість членів сім’ї;

ринкова вартість оренди в регіоні проживання.

Окремо слід звернути увагу на грошову допомогу від УВКБ ООН у 2025 році. Ця програма також передбачає компенсацію витрат на оренду, але з певними обмеженнями: учасниками можуть бути лише ті домогосподарства, які ще не брали участі в аналогічних державних чи міжнародних програмах допомоги.

Як подати заявку:

Для участі в програмі потрібно заповнити спеціальну реєстраційну форму, детальніше — через гарячу лінію: 0800 750 104.

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