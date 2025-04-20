ВПЛ в Киеве могут получить субсидию на аренду жилья, кто имеет право и как подать заявку.

ВПЛ, арендующие жилье в Киеве, имеют возможность оформить субсидию на оплату аренды, передает Politeka.

Об этом сообщает Департамент социальной и ветеранской политики КГГА со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Субсидия предназначена для граждан, которые из-за боевых действий или оккупации были вынуждены покинуть свои дома и пока не имеют собственного жилья в безопасных регионах Украины.

Речь идет о людях, чей дом разрушен или признан непригодным для проживания.

Выплата на аренду в Киеве производится по аналогии с традиционной субсидией.

Главное условие: если семья тратит более 20% своих совокупных доходов на аренду, она может претендовать на помощь.

При этом, если средний доход на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов (5840 грн), процент компенсации будет выше.

Размер определяется индивидуально, с учетом таких факторов, как:

общий доход семьи;

количество членов семьи;

рыночная стоимость аренды в регионе.

Отдельно следует обратить внимание на денежную помощь от УВКБ ООН в 2025 году. Эта программа также предусматривает компенсацию расходов на аренду, но с определенными ограничениями: участниками могут быть только домохозяйства, которые еще не участвовали в аналогичных государственных или международных программах помощи.

Как подать заявку:

Для участия в программе нужно заполнить специальную регистрационную форму, подробнее через горячую линию: 0800 750 104.

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