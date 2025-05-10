Попри непросту ситуацію на ринку праці, найбільш високооплачувані вакансії в Києві все ще регулярно з’являються.

Станом на квітень 2025 року найбільш високооплачувані вакансії в Києві охоплюють доволі широкий спектр професій, повідомляє Politeka.

За даними порталу Work.ua, це може починатися від інженерії та закінчуватися діджитал-маркетингом. А середня зарплата по столиці зросла до 23 500 гривень. Для порівняння: найбільш високооплачувані вакансії в Києві пропонували на 3 500 гривень менше, якщо згадати минулий рік. Тобто зараз маємо ріст на 18%.

Втім, не все так позитивно, адже загальна кількість оголошень про роботу скоротилася на 10%. Це означає, що місць стало менше, а от охочих значно побільшало. Як наслідок, вимоги до кандидатів зросли, і щоб потрапити на омріяне місце, потрібно мати не лише досвід, а й гнучкість, актуальні навички та бажання вчитися.

Говорячи про найбільш високооплачувані вакансії в Києві, варто звернути увагу на інженерію, сферу технічного обслуговування та бізнес-аналітики. Також вони з’являються у маркетингу, рекламі та PR. Наприклад, медіабаєри можуть розраховувати на стартові 70 тисяч гривень, і це далеко не межа.

Не менш прибутковою є спеціалізація таргетолога. Тут діапазон ще ширший: від 65 до 100 тисяч на місяць. Все залежить від навичок, результатів кампаній і вміння працювати з аудиторіями.

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