Несмотря на непростую ситуацию на рынке труда, самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве все еще регулярно появляются.

По состоянию на апрель 2025 года, наиболее высокооплачиваемые вакансии в Киеве охватывают довольно широкий спектр профессий, сообщает Politeka.

По данным портала Work.ua, это может начинаться от инженерии и заканчиваться диджитал-маркетингом. А средняя зарплата по столице выросла до 23500 гривен. Для сравнения: самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве предлагали на 3500 гривен меньше, если вспомнить прошлый год. То есть сейчас есть рост на 18%.

Впрочем, не все так положительно, ведь общее количество объявлений о работе сократилось на 10%. Это значит, что мест стало меньше, а вот желающих значительно увеличилось. Как следствие, требования к кандидатам возросли, и, чтобы попасть на желаемое место, нужно иметь не только опыт, но и гибкость, актуальные навыки и желание учиться.

Говоря о наиболее высокооплачиваемых вакансиях в Киеве, стоит обратить внимание на инженерию, сферу технического обслуживания и бизнес-аналитики. Также они появляются в маркетинге, рекламе и PR. Например, медиабайеры могут рассчитывать на стартовые 70 тысяч гривен, и это далеко не предел.

Не менее прибыльна специализация таргетолога. Здесь диапазон еще более широкий: от 65 до 100 тысяч в месяц. Всё зависит от навыков, результатов кампаний и умения работать с аудиториями.

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