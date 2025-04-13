Експерти Укргідрометцентру детально розповіли, яких сюрпризів чекати від прогнозу погоди в Харкові та області на 14 квітня 2025 року.

Прогноз погоди в Харкові та області на понеділок, 14 квітня 2025 року, нарешті обіцяє потепління, хоч нічні заморозки все ще не відступають, пише Politeka.

Як повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології, в понеділок очікується мінлива хмарність, без жодних опадів. Вітер південно-західного напрямку, помірний, до 5-10 метрів за секунду.

Синоптики попереджають, що актуальним залишається попередження про небезпечні метеорологічні явища в регіоні, оскільки вночі 14 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°. Наразі оголошено перший рівень небезпечності, і лишається загроза для ранньоквітучих рослин, зокрема дерев.

Температура повітря в Харкові, як передбачає прогноз погоди на 14 квітня, вночі становитиме +3+5 тепла, а вдень підніметься до +14+16, повідомляє Politeka.

По області температура коливатиметься від нічних +2+7 градусів до комфортних +12+17 вдень.

Додамо, прогноз погоди в Харкові та області на вівторок, 15 число, обіцяє ще комфортніші умови: сонячно, опадів знову не очікується, вітер послабне до 3-8 метрів за секунду, а температура повітря вдень підніметься до +15+20 градусів тепла. А в середу повітря прогріється аж до +16+21.

Тепло та сонечко радуватимуть українців мінімум протягом усього наступного тижня, до Великодня.

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