Эксперты Укргидрометцентра подробно рассказали, каких сюрпризов ждать от прогноза погоды в Харькове и области на 14 апреля 2025 года.

Прогноз погоды в Харькове и области на понедельник, 14 апреля 2025 года, наконец, обещает потепление, хотя ночные заморозки все еще не отступают, пишет Politeka.

Как сообщают в региональном центре по гидрометеорологии, в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западного направления, умеренный, до 5-10 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что актуальным остается предупреждение об опасных метеорологических явлениях в регионе, поскольку ночью 14 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°. В настоящее время объявлен первый уровень опасности, и остается угроза для раннецветущих растений, в частности деревьев.

Температура воздуха в Харькове, как предполагает прогноз погоды на 14 апреля, ночью будет составлять +3+5 тепла, а днем ​​поднимется до +14+16, сообщает Politeka.

По области температура будет колебаться от ночных +2+7 градусов до комфортных +12+17 днем.

Добавим, прогноз погоды в Харькове и области на вторник, 15 число, обещает еще более комфортные условия: солнечно, осадков снова не ожидается, ветер ослабнет до 3-8 метров в секунду, а температура воздуха днем ​​поднимется до +15+20 градусов тепла. А в среду воздух прогреется до +16+21.

Тепло и солнышко будут радовать украинцев минимум в течение всей следующей недели, до Пасхи.

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