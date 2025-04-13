Енергетики запланували на понеділок, 14 квітня 2025 року, нові локальні графіки відключення світла на території Харківської області.

Обленерго попередило про графіки відключення світла, які діятимуть у Харківській області в понеділок, 14 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

"Укренерго" повідомило, що протягом минулого тижня, коли погода в Україні різко погіршилася, рівень споживання електроенергії в країні помітно зріс. Побутові сонячні електростанції не могли ефективно працювати через хмарність, через сніг і сильний вітер у десятках населених пунтів відбулися знеструмлення.

Наступного тижня погодні умови будуть сприятливими. Тому в понеділок, 14 квітня, в Харківській області буде задіяно лише локальні графіки відключення світла, адже підстав для запровадження стабілізаційних чи аварійних немає, пише Politeka.

Зокрема обленерго попереджає, що графіки відключення світла 14 квітня діятимуть на території Мерефʼянської громади в Харківській області. Енергетики планують проведення ремонтних робіт, через які тимчасово – з 9:00 до 17:00 – без електроенергії залишаться мешканці центральної частини міста Мерефа, а також району вокзалу та старої ДАІ.

Для інших населених пунктів регіону поки не повідомлялося про планові знеструмлення на понеділок, але ситуація може змінитися, за додатковими деталями стежте на сторінках обленерго та своєї територіальної громади.

Енергетики також просять українців за можливості не використовувати протягом дня з 8:00 до 21:00 одразу кілька потужних електроприладів, аби уникнути перенавантаження мережі.

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