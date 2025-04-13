Энергетики запланировали на понедельник, 14 апреля 2025 года, новые локальные графики отключения света на территории Харьковской области.

Облэнерго предупредило о графиках отключения света, которые будут действовать в Харьковской области в понедельник, 14 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

"Укрэнерго" сообщило, что на прошлой неделе, когда погода в Украине резко ухудшилась, уровень потребления электроэнергии в стране заметно вырос. Бытовые солнечные электростанции не могли эффективно работать из-за облачности, из-за снега и сильного ветра в десятках населенных пунктов произошли обесточения.

На следующей неделе погодные условия будут благоприятными. Поэтому в понедельник, 14 апреля, в Харьковской области будут задействованы только локальные графики отключения света, ведь оснований для введения стабилизационных или аварийных нет, пишет Politeka.

В частности, облэнерго предупреждает, что графики отключения света 14 апреля будут действовать на территории Мерефьянской общины в Харьковской области. Энергетики планируют проведение ремонтных работ, из-за которых временно - с 9:00 до 17:00 - без электроэнергии останутся жители центральной части города Мерефа, а также района вокзала и старой ГАИ.

Для других населенных пунктов региона пока не сообщалось о плановых обесточениях на понедельник, но ситуация может измениться, за дополнительными деталями следите на страницах облэнерго и своей территориальной общины.

Энергетики также просят украинцев по возможности не использовать в течение дня с 8:00 до 21:00 сразу несколько мощных электроприборов во избежание перегрузки сети.

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