Заморозки поки не відступають – синоптики дали свіжий прогноз погоди в Харкові та області на неділю, 13 квітня 2025 року.

У Харкові та області прогноз погоди на неділю, 13 квітня 2025 року, передбачає мінливу хмарність без істотних опадів, повідомляє Politeka.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, лише вночі та вранці в регіоні місцями опуститься слабкий туман.

Вітер протягом доби в Харківській області, як обіцяє прогноз погоди на 13 квітня, буде західного напрямку, помірний, до 5-10 метрів за секунду, пише Politeka.

На ніч у неділю експерти гідрометцентру знову попереджають про небезпечні метеорологічні явища – на поверхні ґрунту очікуються заморозки до 0-3 градусів морозу. Це відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності та загрожує ранньоквітучим плодовим деревам і іншим рослинам.

Загалом вночі в регіоні температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів, а вдень від +11 до +16 тепла. В Харкові прогноз погоди на 13 квітня передбачає в нічні години температуру повітря +1+3 градуси, а в денні до +13+15.

Із понеділка, 14 числа, вдень буде ще тепліше, аж до +14+19 градусів тепла, хоча вночі, як попереджають експерти гідрометцентру, знову місцями буде небезпека заморозків на поверхні ґрунту 0-3°. При цьому знову очікується мінлива хмарність, без опадів, із помірним вітром.

А от у вівторок в денні години температура повітря підніметься до +16+21 тепла.

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