Заморозки пока не отступают – синоптики дали свежий прогноз погоды в Харькове и области на воскресенье, 13 апреля 2025 года.

В Харькове и области прогноз погоды на воскресенье, 13 апреля 2025 года, ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщает Politeka.

По данным регионального центра гидрометеорологии, лишь ночью и утром в регионе местами опустится слабый туман.

Ветер в течение суток в Харьковской области, как обещает прогноз погоды на 13 апреля, будет западного направления, умеренный, до 5-10 метров в секунду, пишет Politeka.

На ночь в воскресенье эксперты гидрометцентра снова предупреждают об опасных метеорологических явлениях – на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-3 градусов мороза. Это соответствует первому (желтому) уровню опасности и угрожает раннецветущим плодовым деревьям и другим растениям.

Ночью в регионе температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов, а днем ​​от +11 до +16 тепла. В Харькове прогноз погоды на 13 апреля предполагает в ночные часы температуру воздуха +1+3 градуса, а в дневные часы до +13+15.

С понедельника, 14 числа, днем ​​будет еще теплее, до +14+19 градусов тепла, хотя ночью, как предупреждают эксперты гидрометцентра, снова местами будет опасность заморозков на поверхности почвы 0-3°. При этом снова ожидается переменная облачность, без осадков, с умеренным ветром.

А вот во вторник в дневные часы температура воздуха поднимется до +16+21 тепла.

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