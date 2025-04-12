Локальні графіки відключення світла регулярно запроваджують з метою проведення ремонтних робіт – чого чекати в Харкові та області 13 квітня 2025 року.

Які графіки відключення світла можуть застосовуватися в Харкові та області в неділю, 13 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Напередодні компанія "Укренерго" повідомляла, що через погіршення погоди в Україні підвищився рівень споживання електроенергії. Через хмарність у більшості регіонів побутові сонячні електростанції не могли ефективно працювати та розвантажувати загальну мережу.

Крім того, через сніг і сильний вітер виникли аварії, і десятки населених пунктів тимчасово залишилися без електропостачання.

Наразі, на тлі покращення погодних умов, рівень споживання електроенергії може трохи знизитися. Але енергетики все одно просять українців за можливості не вмикати одразу кілька потужних електроприладів із 8 години ранку до 21 вечора, щоб не перенавантажувати мережу.

При цьому енергетики продовжують активні відновлювально-ремонтні роботи на енергообʼєктах, які постраждали від російської агресії, а також локальні профілактичні роботи, пише Politeka.

На неділю, 13 квітня, обленерго поки не повідомляло про графіки відключення світла в Харкові та області з метою проведення робіт у мережі, але такі вже плануються на понеділок, зокрема на території Мерефʼянської громади.

Що стосується стабілізаційних і аварійних графіків відключення світла, то в Харкові та області на 13 квітня немає підстав для їх запровадження.

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