Локальные графики отключения света регулярно вводятся с целью проведения ремонтных работ – чего ждать в Харькове и области 13 апреля 2025 года.

Какие графики отключения света могут применяться в Харькове и области в воскресенье, 13 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

Накануне компания "Укрэнерго" сообщала, что из-за ухудшения погоды в Украине повысился уровень потребления электроэнергии. Из-за облачности в большинстве регионов бытовые солнечные электростанции не могли эффективно работать и разгружать общую сеть.

Кроме того, из-за снега и сильного ветра произошли аварии, и десятки населенных пунктов временно остались без электроснабжения.

На фоне улучшения погодных условий уровень потребления электроэнергии может немного снизиться. Но энергетики все равно просят украинцев по возможности не включать сразу несколько мощных электроприборов с 8 утра до 21 вечера, чтобы не перегружать сеть.

При этом энергетики продолжают активные восстановительно-ремонтные работы на пострадавших от российской агрессии энергообъектах, а также локальные профилактические работы, пишет Politeka.

На воскресенье, 13 апреля, облэнерго пока не сообщало о графиках отключения света в Харькове и области с целью проведения работ в сети, но такие уже планируются на понедельник, в частности, на территории Мерефьянской общины.

Что касается стабилизационных и аварийных графиков отключения света, то в Харькове и области на 13 апреля нет оснований для их введения.

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