У цьому матеріалі ви дізнаєтеся про можливі графіки відключення світла в Харківській області на суботу, 12 квітня 2025 року, пише Politeka.
За даними "Укренерго", через несприятливі погодні умови – холод і хмарність, яка перешкоджає роботі побутових сонячних електростанцій – в Україні зараз високий рівень споживання електроенергії. Сніг і сильний вітер у деяких регіонах погіршили ситуацію, спровокувавши аварії та знеструмлення в кількох десятках населених пунктів.
Також енергетики вимушені безупинно проводити ремонтно-відновлювальні роботи на енергообʼєктах, які були пошкоджені в результаті масованих ракетно-дронових атак із боку рф, повідомляє Politeka.
Наразі немає потреби для запровадження стабілізаційних і аварійних графіків відключення світла в Харкові та області на 12 квітня. Але енергетики рекомендують українцям, аби не перенавантажувати мережу, ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних електричних приладів у період із 8:00 до 21:00.
Також поки обленерго не повідомляло про локальні графіки відключення світла в Харкові та області на суботу, 12 квітня. Хоча такі знестумлення відбуваються регулярно з метою проведення ремонтно-профілактичних робіт.
Якщо ситуація зміниться, і енергетики вирішать ввести додаткові обмеження електропостачання в регіоні, про це повідомлять окремо.
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