Какая сейчас ситуация в энергосистеме и какие графики отключения света могут быть введены в Харькове и области на субботу, 12 апреля 2025 года.

В этом материале вы узнаете о возможных графиках отключения света в Харьковской области на субботу, 12 апреля 2025 года, пишет Politeka.

По данным "Укрэнерго", из-за неблагоприятных погодных условий – холода и облачности, препятствующей работе бытовых солнечных электростанций – в Украине сейчас высокий уровень потребления электроэнергии. Снег и сильный ветер в некоторых регионах усугубили ситуацию, спровоцировав аварии и обесточивание в нескольких десятках населенных пунктов.

Также энергетики вынуждены непрерывно проводить ремонтно-восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате массированных ракетно-дроновых атак со стороны рф, сообщает Politeka.

Пока нет необходимости для введения стабилизационных и аварийных графиков отключения света в Харькове и области на 12 апреля. Но энергетики рекомендуют украинцам, чтобы не перегружать сеть, экономно потреблять электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных электрических приборов в период с 8:00 до 21:00.

Также пока облэнерго не сообщало о локальных графиках отключения света в Харькове и области на субботу, 12 апреля. Хотя такие обесточивания применяют регулярно с целью проведения ремонтно-профилактических работ.

Если ситуация изменится, и энергетики решат ввести дополнительные ограничения электроснабжения в регионе, об этом сообщат отдельно.

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