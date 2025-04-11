Коли чекати потепління та яким буде прогноз погоди в Харкові та області на суботу, 12 квітня 2025 року.

Синоптики розповіли, яких перепадів температури чекати від прогнозу погоди в Харкові та області на суботу, 12 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Протягом доби в регіоні хмарно з проясненнями, істотних опадів не передбачається.

Вітер у Харкові та області, відповідно до прогнозу погоди на 12 квітня, буде північно-західного напрямку, досить сильний, 5-10 метрів за секунду.

На ніч експерти Українського гідрометеорологічного центру попереджають про стихійні метеорологічні явища другого (помаранчевого) рівня небезпечності – температура опуститься до 0-5 градусів морозу, що знову ж таки становитиме загрозу для ранньоквітучих дерев та інших рослин, пише Politeka.

А от удень нарешті почнеться помітне потепління – по області температура повітря становитиме +9+14 тепла. У Харкові прогноз погоди на 12 квітня передбачає вночі від 0 до -2 морозу, а вдень до +11+13 градусів тепла.

Синоптикиня Наталка Діденко також розповіла, що в суботу в більшості регіонів буде сухо, вночі мокрий сніг можливий лише на заході країни, а в денні години – дощі з мокрим снігом і сильним вітром на південному сході.

За словами синоптика, вже в неділю, 13 числа, по Україні очікуються сонце та комфортні +10+15 градусів. Крім того, на Великдень також нарешті буде тепло – приблизно +14+20.

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