Когда ждать потепления и каким будет прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 12 апреля 2025 года.

Синоптики рассказали, каких перепадов температуры ожидать от прогноза погоды в Харькове и области на субботу, 12 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

В течение суток в регионе облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

Ветер в Харькове и области, согласно прогнозу погоды на 12 апреля, будет северо-западного направления, достаточно сильный, 5-10 метров в секунду.

На ночь эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупреждают о стихийных метеорологических явлениях второго (оранжевого) уровня опасности – температура опустится до 0-5 градусов мороза, что опять-таки будет представлять угрозу для раннецветущих деревьев и других растений, пишет Politeka.

А вот днем ​​наконец-то начнется заметное потепление – по области температура воздуха составит +9+14 тепла. В Харькове прогноз погоды на 12 апреля предполагает ночью от 0 до -2 мороза, а днем ​​до +11+13 градусов тепла.

Синоптикиня Наталья Диденко также рассказала, что в субботу в большинстве регионов будет сухо, ночью мокрый снег возможен только на западе страны, а в дневные часы – дожди с мокрым снегом и сильным ветром на юго-востоке.

По словам синоптика, уже в воскресенье, 13 числа, по Украине ожидаются солнце и комфортные +10+15 градусов. Кроме того, на Пасху наконец-то будет тепло – примерно +14+20.

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