Подорожчання молочних продуктів у Харкові продовжує турбувати покупців, адже це позначається на їхньому гаманці.

Подорожчання молочних продуктів у Харкові найбільше позначилося на сирі, йогуртах та інших товарах, повідомляє Politeka.

Згідно з останніми даними, які опублікував портал "Мінфін", на початку року спостерігається стійке підвищення вартості, і покупцям доводиться більше платити за базові позиції.

Як показує моніторинг, сир «Простонаше» з жирністю 9% зріс на 10 гривень у порівнянні з лютим, і тепер коштує 94,85. У популярних супермаркетах, таких як Novus та Megamarket, вартість варіюється від 93,99 до 95,70 гривень за упаковку. Тобто різниця незначна, але вона все-таки є.

Молоко «Простонаше» (1% жирності) також пішло вгору, зросло до 52,42 за 900 мл, що на 2 гривні дорожче, ніж місяць тому. А ось «Яготинське» (2,6% жирності) стало дешевшим — тепер його можна придбати за 51,63 хоча ще в березні це було 55,43 грн.

І все ж таки є й позитивні новини для покупців. Наприклад, йогурт «Активіа Класичний» (1,5%) знизився до 31,75 за 290 мл. А от вершкове масло стало чи не головним героєм подорожччання молочних продуктів у Харкові.

Згідно з даними Держстату, за рік вартість збільшилася на цілих 32,2%. І хоча цей стрибок виглядає надто великим, аналітики мають надію на зниження закупівельних цін на молоко в кінці квітня, що може допомогти стабілізувати ситуацію на ринку.

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