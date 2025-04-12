Подорожание молочных продуктов в Харькове продолжает беспокоить покупателей, ведь это сказывается на кошельке.

Подорожание молочных продуктов в Харькове больше всего отразилось на сыре, йогуртах и ​​других товарах, сообщает Politeka.

Согласно последним данным, опубликованным порталом "Минфин", в начале года наблюдается устойчивое пповышение стоимости, и покупателям приходится больше платить за базовые позиции.

Как показывает мониторинг, сыр «Простонаше» с жирностью 9% вырос на 10 гривен по сравнению с февралем и теперь стоит 94,85. В популярных супермаркетах, таких как Novus и Megamarket стоимость варьируется от 93,99 до 95,70 гривен за упаковку. То есть разница незначительна, но она все-таки есть.

Молоко «Простонаше» (1% жирности) также пошло вверх, выросло до 52,42 за 900 мл, что на 2 гривны дороже месяца назад. А вот «Яготинское» (2,6% жирности) стало дешевле — теперь его можно приобрести за 51,63, хотя еще в марте это было 55,43 грн.

И все же есть и положительные новости покупателям. К примеру, йогурт «Активиа Классический» (1,5%) снизился до 31,75 за 290 мл. А вот сливочное масло стало едва ли не главным героем подорожания молочных продуктов в Харькове.

Согласно данным Госстата, за год стоимость увеличилась на целых 32,2%. И хотя этот скачок выглядит слишком большим, аналитики надеются на снижение закупочных цен на молоко в конце апреля, что может помочь стабилизировать ситуацию на рынке.

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