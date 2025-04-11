Подорожчання хліба в Харкові вже стало неприємною новиною для покупців, які не можуть обійтися без цього базового продукту.

Подорожчання хліба в Харкові вже спричинило ріст вартості цього продукту більш, ніж на 20%, повідомляє Politeka.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв'ю на порталі «Главред» зазначив, що це частина загальнонаціональної тенденції і до кінця 2025 року вартість ризикує зрости ще на 20%.

«Щомісяця ми будемо бачити підвищення на 1,5–2% від поточної вартості», - наголосив він.

Основні причини подорожчання хліба у Харкові, за словами аналітиків, криються в кількох ключових факторах. По-перше, це збільшення витрат на виробництво, зокрема комплектуючі для підприємств. Наразі їм потрібно більше вкладати в технології, щоб компенсувати дефіцит робочих рук, викликаний мобілізацією.

І це, звісно, збільшує витрати. По-друге, інфляція, яка в Україні вже перевищила 13% на початку 2025 року. Крім того, значний вплив має і глобальний дефіцит пшениці, через який вартість зерна, що є основним інгредієнтом, росте як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку.

Проте, незважаючи на ці труднощі, Денис Марчук заспокоює, що Україна залишається забезпеченою цим базовим продуктом. Тому проблем із цим не буде, хоча ціни, безумовно, будуть йти вверх.

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