Подорожание хлеба в Харькове стало неприятной новостью для покупателей, которые не могут обойтись без этого базового продукта.

Подорожание хлеба в Харькове уже привело к росту стоимости этого продукта более чем на 20%, сообщает Politeka.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью на портале «Главред» отметил, что это часть общенациональной тенденции и до конца 2025 стоимость рискует вырасти еще на 20%.

"Ежемесячно мы будем видеть повышение на 1,5-2% от текущей стоимости", - подчеркнул он.

Основные причины подорожания хлеба в Харькове, по словам аналитиков, кроются в нескольких ключевых факторах. Во-первых, это увеличение затрат на производство, в том числе комплектующие для предприятий. Пока им нужно больше вкладывать в технологии, чтобы компенсировать дефицит рабочих рук, вызванный мобилизацией.

И это, конечно, увеличивает издержки. Во-вторых, инфляция, которая в Украине уже превысила 13% в начале 2025 года. Кроме того, значительное влияние оказывает и глобальный дефицит пшеницы, из-за которого стоимость зерна, являющегося основным ингредиентом, растет как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Однако несмотря на эти трудности, Денис Марчук успокаивает, что Украина остается обеспеченной этим базовым продуктом. Потому проблем с этим не будет, хотя цены, безусловно, будут идти вверх.

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