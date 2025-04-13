У зв'язку з проведенням планових робіт, тимчасово буде відключення газу в Харкові та області з 14 по 20 квітня.

Відключення газу в Харкові та області з 14 по 20 квітня передбачає, що тимчасово буде обмежено газопостачання споживачам в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Філія «Газмережі» інформує, що під час проведення планових технічних робіт, спрямованих на стабільну та безпечну подачу газу, можливі тимчасові перебої в газопостачанні окремих житлових будинків.

Ситуація буде в декількох районах. Так, у селі Сомівка Зачепилівської громади тимчасово призупинять розподіл блакитного палива.

Красноградське управління Харківської філії «Газмережі» повідомляє про проведення планових робіт, необхідних для забезпечення стабільної та безпечної газоподачі. У зв’язку з цим 16-ого 2025 року з 08:00 у селі Сомівка тимчасово припинять розподіл блакитного палива. Роботи планують завершити того ж дня.

Також тимчасове призупинення газопостачання в селах Рунівщина та Чернещина Зачепилівської громади:

село Рунівщина

Початок робіт — 10-ого 2025 року о 08:00

Завершення — 11-ого 2025 року

село Чернещина

Початок і завершення робіт — 14-ого 2025 року (з 08:00)

Поки триває відключення газу в Харкові та області з 14 по 20 квітня мешканців просять забезпечити доступ до газових приладів у домівках для своєчасного та безпечного відновлення газопостачання після завершення технічних робіт.

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