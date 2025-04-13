В связи с проведением плановых работ временно будет отключение газа в Харькове и области с 14 по 20 апреля.

Отключение газа в Харькове и области с 14 по 20 апреля предполагает, что временно будет ограничено газоснабжение потребителям в отдельных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Филиал «Газсети» информирует, что при проведении плановых технических ремонтов, направленных на стабильную и безопасную подачу топлива, возможны временные перебои в газоснабжении отдельных жилых домов.

Ситуация произойдет в нескольких районах. Так, в селе Сомовка Зачепиловской общины временно приостановят распределение голубого топлива.

Красноградское управление Харьковского филиала «Газсети» сообщает о проведении плановых работ, необходимых для обеспечения стабильной и безопасной газоподачи. В связи с этим 16-го 2025 года с 08:00 в селе Сомовка временно прекратят распределение голубого топлива. Их планируют завершить в тот же день.

Также временная приостановка газоснабжения в селах Руновщина и Чернещина Зачепиловской общины:

село Руновщина

Начало работ — 10-го 2025 в 08:00

Завершение — 11-го 2025 года

село Чернещина

Начало и завершение работ - 14-го 2025 года (с 08:00)

Пока продолжается отключение газа в Харькове и области с 14 по 20 апреля жителей просят обеспечить доступ к газовым приборам в домах для своевременного и безопасного возобновления газоснабжения после завершения технических работ.

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