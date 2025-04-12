Мешканці міста мають бути готові до підвищення тарифів на газ у Харкові та знати, коли це може відбутися.

Підвищення тарифів на газ у Харкові знову обговорюється, тому місцевих може чекати черговий удар по б'юджету, повідомляє Politeka.

Про неминуче збільшення вартості все частіше говорять як експерти, так і представники влади. І хоча конкретної дати наразі немає, сигналів більш ніж достатньо, аби вже морально до цього готуватися.

Експерти у сфері житлово-комунального господарства зазначають, що це не відбудеться у квітні, але до літа все може змінитися. Поки що компанія «Нафтогаз України», яка є постачальником для переважної більшості домогосподарств, утримує ціну на рівні 7,96 грн за кубометр. Це в рамках так званого фіксованого плану, який діє до 30 квітня 2025 року.

У споживачів інших постачальників вартість трохи коливається — від 7,79 до майже 10 гривень за куб. І в квітні ці розцінки, за поточними даними, залишаться незмінними. Проте і в уряді вже неодноразово заявляли, що підвищення тарифів на газ у Харкові після завершення активної фази війни - нам не уникнути.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, зазначив, що ціна може зрости до 9,5–10 за кубометр. І додав, що логічніше проводити перегляд у літній період, коли споживання мінімальне, а отже, й фінансове навантаження не так сильно вдарить по кишенях.

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