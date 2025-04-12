Жителям города следует быть готовыми к повышению тарифов на газ в Харькове и знать, когда это может произойти.

Повышение тарифов на газ в Харькове снова обсуждается, поэтому местных может ждать очередной удар по бюджету, сообщает Politeka.

О неминуемом увеличении стоимости говорят как эксперты, так и власти. И хотя конкретной даты пока нет, сигналов предостаточно, чтобы уже морально к этому готовиться.

Эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что это не произойдет в апреле, но к лету все может измениться. Пока что компания «Нафтогаз Украины», являющаяся поставщиком для подавляющего большинства домохозяйств, удерживает цену на уровне 7,96 грн за кубометр. Это в рамках так называемого фиксированного плана, действующего до 30 апреля 2025 года.

У потребителей других поставщиков стоимость чуть-чуть колеблется — от 7,79 до почти 10 гривен за куб. И в апреле эти цены, по текущим данным, останутся постоянными. Однако и в правительстве уже неоднократно заявляли, что повышения тарифов на газ в Харькове после завершения активной фазы войны нам не избежать.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, отметил, что цена может вырасти до 9,5–10 за кубометр. И добавил, что логичнее проводить пересмотр в летний период, когда потребление минимальное, а значит, и финансовая нагрузка не так сильно ударит по карманам.

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