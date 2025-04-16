Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові та області з квітня 2025 року, дізнайтеся, кого торкнуться зміни.

У квітні 2025 року у Харкові та області відбулося підвищення тарифів на деякі комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Так, набули чинності нові тарифи на водопостачання та водовідведення, що позначиться на фінансовому навантаженні багатьох мешканців регіону.

Для більшості харків’ян тарифи залишаються без змін. Згідно з рішенням Національної комісії, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг, ціни залишаються такими ж, як і з 24 лютого 2022 року:

Централізоване водопостачання — 16,032 грн/куб.м

Водовідведення — 8,484 грн/куб.м

Отже, сукупна вартість за послугу для населення міста становить 24,516 грн/куб.м, і в платіжках харків’ян змін не очікується.

Однак для інших категорій споживачів, зокрема юридичних осіб, ціни зросли, нові ціни за водопостачання — 39, водовідведення — 18,792.

Суттєве підвищення також відбулося для мешканців Височанської громади.

Відтепер прайс на воду тут становить: Водопостачання — 52, водовідведення — 38,56.

Місцева влада наголошує, що громадяни, які мають труднощі з оплатою, можуть звернутися для оформлення субсидій, щоб зменшити фінансове навантаження.

Що стосується цін на газ, то вони залишаються стабільними. Постачальник "Нафтогаз", що обслуговує 98% побутових клієнтів, утримує ціну на рівні 7,96, і вона залишатиметься незмінною принаймні до 30 квітня 2025 року.

Інші газопостачальні компанії також не змінюють прайс: ціна коливається в межах 7,79–9,99 грн/куб.м, аналогічно попереднім місяцям.

На даний момент підвищення тарифів на газ у Харкові не планується. Водночас уряд попереджає, що після завершення війни можливе поступове зростання вартості комунальних послуг.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.