Безкоштовне житло для переселенців у Львові, відомо про варіанти розміщення та корисні контакти.

У Львові внутрішньо переміщені особи (переселенці) мають змогу отримати безкоштовне житло, що стає важливою підтримкою для тих, хто втратив дім через війну, у місті пропонують кілька варіантів розміщення для ВПО, повідомляє Politeka.

Однією з можливостей є проживання у трикімнатній квартирі у Львові для жінок віком від 40 років. Пропонується окрема кімната з можливістю довготривалого перебування.

Також передбачена допомога у догляді за лежачими особами з інвалідністю.

Умови прості: відсутність шкідливих звичок та адекватна поведінка. З усіх питань можна звертатися до Юрія за номером: 067 673 29 48.

Ще один варіант — це гуртожитки вищих навчальних закладів, зокрема Львівського національного університету імені Івана Франка. Тут доступне тимчасове розміщення для переселенців.

Актуальну інформацію про наявність вільних місць надає адміністрація університету.

Окрема категорія — це шелтери для осіб, які потребують особливого догляду.

Один із таких шелтерів знаходиться на вул. Замарстинівська, 274, де надається тимчасовий притулок для переселенців, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Також у Львові діє URBAN CAMP (вул. Довбуша, 14) — це не лише простір для проживання, а й осередок підтримки, де організовують спортивні активності, творчі заходи та майстер-класи.

Для отримання детальної інформації телефонуйте за номером: +38 (098) 765-43-21.

Щоб знайти актуальні варіанти проживання у Львові та області, можна скористатися онлайн-платформою «Допомагай».

Вона містить оновлений список безкоштовного житла для ВПО та гарячу лінію підтримки: 0 (800) 332-238. Деталі доступні на офіційному сайті сервісу.

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