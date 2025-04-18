Бесплатное жилье для переселенцев во Львове, известно о вариантах размещения и полезных контактах.

Во Львове внутренне перемещенные лица (переселенцы) могут получить бесплатное жилье , что становится важной поддержкой для потерявших дом из-за войны, в городе предлагают несколько вариантов размещения для ВПЛ, сообщает Politeka.

Одной из возможностей проживания в трехкомнатной квартире во Львове для женщин в возрасте от 40 лет. Предлагается отдельная комната с возможностью длительного пребывания.

Также предусмотрена помощь по уходу за лежащими лицами с инвалидностью.

Условия простые: отсутствие вредных привычек и адекватное поведение. По всем вопросам можно обращаться к Юрию по номеру: 067 673 29 48.

Еще один вариант — это общежития высших учебных заведений, в частности, Львовского национального университета имени Ивана Франко. Здесь доступно временное размещение для переселенцев.

Актуальную информацию о наличии свободных мест предоставляет администрация университета.

Отдельная категория — это шелтеры для лиц, нуждающихся в особом уходе.

Один из таких шелтеров находится по ул. Замарстыновская, 274, где предоставляется временное убежище для находящихся в сложных жизненных обстоятельствах переселенцев.

Также во Львове действует URBAN CAMP (ул. Довбуша, 14) — это не только место для проживания, но и центр поддержки, где организуют спортивные активности, творческие мероприятия и мастер-классы.

Для получения подробной информации звоните по телефону: +38 (098) 765-43-21.

Чтобы найти актуальные варианты проживания во Львове и области, можно воспользоваться онлайн-платформой «Помоги».

Она содержит обновленный список бесплатного жилья для ВПЛ и горячую линию поддержки: 0 (800) 332-238. Детали доступны на официальном сайте сервиса.

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