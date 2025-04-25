Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі, відомо адреси, контакти та умови розміщення.

У Запоріжжі переселенці можуть скористатися можливістю отримати безкоштовне житло, місця для проживання надаються в гуртожитках, лікарнях, готелях і спеціалізованих центрах, повідомляє Politeka.net.

Для зручності переселенців підготовлені різні варіанти розміщення — від гуртожитків до модульних містечок. Усі локації створені з метою допомоги людям, які були змушені покинути свої домівки внаслідок війни.

Одним з найбільших центрів тимчасового поселення є Запорізький медичний фаховий коледж за адресою: Оріхівське шосе, 14. Тут підготовлено 172 кімнати, з яких наразі доступні 36 місць.

Загальна місткість становить до 120 осіб. Для реєстрації звертайтеся до Оксани Гладиш за телефоном: (067) 717-43-33.

Ще одна можливість — це Будинок культури «Допомога нації» (вул. Харчова, 5). Поселення відбувається за попереднім записом. Контактна особа — Олександр Шульга, телефон: (098) 492-00-98.

Також у Запоріжжі діє низка інших адрес для розміщення на вулицях: Залізнична, 24, Поштова, 10, Перемоги, 63, Незалежної України, 80-А, Сарматська, 2-А, Каховська, 26, Фанатська, 22, Центральна, 19-Б.

Перед поселенням рекомендується заздалегідь телефонувати для уточнення наявності вільних кімнат.

Особливою опцією для ВПО є модульне містечко, розраховане на проживання до 2000 осіб. Станом на травень 2025 року залишалося близько 800 вільних місць.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.