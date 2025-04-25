Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожской области, известно адреса, контакты и условия размещения.

В Запорожье переселенцы могут воспользоваться возможностью получить бесплатное жилье, места для проживания предоставляются в общежитиях, больницах, гостиницах и специализированных центрах, сообщает Politeka.net.

Для удобства переселенцев подготовлены различные варианты размещения – от общежитий до модульных городков. Все локации созданы с целью помощи людям, вынужденным покинуть свои дома в результате войны.

Одним из крупнейших центров временного поселения является Запорожский медицинский профессиональный колледж по адресу: Ореховское шоссе, 14. Здесь подготовлено 172 комнаты, из которых в настоящее время доступно 36 мест.

Общая емкость составляет до 120 человек. Для регистрации обращайтесь к Оксане Гладыш по телефону: (067) 717-43-33.

Еще одна возможность – это Дом культуры «Помощь нации» (ул. Пищева, 5). Поселение происходит по предварительной записи. Контактное лицо - Александр Шульга, телефон: (098) 492-00-98.

Также в Запорожье действует ряд других адресов для размещения на улицах: Железнодорожная, 24, Почтовая, 10, Победы, 63, Независимой Украины, 80-А, Сарматская, 2-А, Каховская, 26, Фанатская, 22, Центральная, 19-Б.

Перед поселением рекомендуется заранее звонить по телефону для уточнения наличия свободных комнат.

Особой опцией для ВПЛ является модульный городок, рассчитанный на проживание до 2000 человек. По состоянию на май 2025 оставалось около 800 свободных мест.

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