Вербна неділя, відома у церковній традиції як Вхід Господній до Єрусалима, — православне свято, дізнайтеся, як працюють церкви в цей день в Харкові, передає Politeka.
2025 року свято припадає на 13 квітня, дата щорічно змінюється, оскільки залежить від дня Великодня.
Храм Апостола Любові, вулиця Велика Панасівська (колишня Котлова), 105а.
13 квітня- Вхід Господній до Єрусалиму.
10:00 - Літургія.
11:45 - Освячення верби.
Собор святого благовірного князя Олександра Невського, 13.04.2025.
Шостий тиждень Великого посту. Вхід Господній до Єрусалима.
(на трапезі благословляється риба )
08:00 - Часи, Божественна Літургія
Після Літургії – освячення верби.
Свято-Озерянський храм у Харкові - вул. Полтавський Шлях, 124:
6-та, Ваій (цвітоносна).
На трапезі благословляється вкушання риби
Рання Божественна Літургія - 6:30.
Сповідь і Святе Причастя,
Пізня Божественна Літургія - 8:30.
Сповідь і Святе Причастя, по закінченню – освячення верби.
Гілочки – символ весняного оновлення природи, пробудження життя та духовного очищення.
Цього дня віруючі приносять їх до храму, де їх освячують святою водою, після служби їх забирають додому, розміщують біля ікон і зберігають у будинку весь рік як оберіг від бід.
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