Вербна неділя – важливе православне свято, стало відомо, як працюють церкви в Харкові.

Вербна неділя, відома у церковній традиції як Вхід Господній до Єрусалима, — православне свято, дізнайтеся, як працюють церкви в цей день в Харкові, передає Politeka.

2025 року свято припадає на 13 квітня, дата щорічно змінюється, оскільки залежить від дня Великодня.

Храм Апостола Любові, вулиця Велика Панасівська (колишня Котлова), 105а.

13 квітня- Вхід Господній до Єрусалиму.

10:00 - Літургія.

11:45 - Освячення верби.

Собор святого благовірного князя Олександра Невського, 13.04.2025.

Шостий тиждень Великого посту. Вхід Господній до Єрусалима.

(на трапезі благословляється риба )

08:00 - Часи, Божественна Літургія

Після Літургії – освячення верби.

Свято-Озерянський храм у Харкові - вул. Полтавський Шлях, 124:

6-та, Ваій (цвітоносна).

На трапезі благословляється вкушання риби

Рання Божественна Літургія - 6:30.

Сповідь і Святе Причастя,

Пізня Божественна Літургія - 8:30.

Сповідь і Святе Причастя, по закінченню – освячення верби.

Гілочки – символ весняного оновлення природи, пробудження життя та духовного очищення.

Цього дня віруючі приносять їх до храму, де їх освячують святою водою, після служби їх забирають додому, розміщують біля ікон і зберігають у будинку весь рік як оберіг від бід.

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