Вербное воскресенье, известное в церковной традиции как Вход Господень в Иерусалим — православный праздник , узнайте, как работают церкви в этот день в Харькове, передает Politeka.
В 2025 году праздник приходится на 13 апреля, дата ежегодно меняется, поскольку зависит от Пасхи.
Храм Апостола Любви, улица Большая Афанасьевская (бывшая Котлова), 105а.
13 апреля – Вход Господень в Иерусалим.
10:00 - Литургия.
11:45 – Освящение ивы.
Собор святого благоверного князя Александра Невского, 13.04.2025.
Шестая неделя Великого поста. Вход Господень в Иерусалим.
(на трапезе благословляется рыба)
08:00 - Времена, Божественная Литургия
После Литургии – освящение ивы.
Свято-Озерянский храм в Харькове – ул. Полтавский Путь, 124:
6-я, Ваий (цветоносная).
На трапезе благословляется вкушение рыбы
Ранняя Божественная Литургия – 6:30.
Исповедь и Святое Причастие,
Поздняя Божественная Литургия – 8:30.
Исповедь и Святое Причастие, по окончании – освящение ивы.
Веточки – символ весеннего обновления природы, пробуждения жизни и духовного очищения.
В этот день верующие приносят их в храм, где их освящают святой водой, после службы забирают домой, размещают у икон и хранят в доме весь год как оберег от бед.
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