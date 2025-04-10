Вербное воскресенье – важный православный праздник, стало известно, как работают церкви в Харькове.

Вербное воскресенье, известное в церковной традиции как Вход Господень в Иерусалим — православный праздник , узнайте, как работают церкви в этот день в Харькове, передает Politeka.

В 2025 году праздник приходится на 13 апреля, дата ежегодно меняется, поскольку зависит от Пасхи.

Храм Апостола Любви, улица Большая Афанасьевская (бывшая Котлова), 105а.

13 апреля – Вход Господень в Иерусалим.

10:00 - Литургия.

11:45 – Освящение ивы.

Собор святого благоверного князя Александра Невского, 13.04.2025.

Шестая неделя Великого поста. Вход Господень в Иерусалим.

(на трапезе благословляется рыба)

08:00 - Времена, Божественная Литургия

После Литургии – освящение ивы.

Свято-Озерянский храм в Харькове – ул. Полтавский Путь, 124:

6-я, Ваий (цветоносная).

На трапезе благословляется вкушение рыбы

Ранняя Божественная Литургия – 6:30.

Исповедь и Святое Причастие,

Поздняя Божественная Литургия – 8:30.

Исповедь и Святое Причастие, по окончании – освящение ивы.

Веточки – символ весеннего обновления природы, пробуждения жизни и духовного очищения.

В этот день верующие приносят их в храм, где их освящают святой водой, после службы забирают домой, размещают у икон и хранят в доме весь год как оберег от бед.

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