Побутових споживачів попередили про графіки відключення світла у Харкові 11 квітня, щоб кожен міг підготуватися до раптових змін.

Графіки відключення світла в Харкові 11 квітня поки що не опубліковані, але енергетики попереджають, що ситуація з електропостачанням в області може змінитися, повідомляє Politeka.

Як інформують в обленерго, графіки відключення світла в Харкові 11 квітня можуть з'явитися через несприятливі погодні умови та підвищену навантаженість на енергетичну мережу. Особливо зараз, коли ми спостерігаємо похолодання по всій країні.

Наразі, згідно з повідомленнями обленерго та місцевих органів влади, в місті та прилеглих районах на п'ятницю не заплановані ні стабілізаційні, ні аварійні знеструмлення. Влада не вказує на будь-які локальні обмеження чи ремонтні роботи в мережах, що могли б вплинути на постачання, однак це не означає, що ситуація залишатиметься стабільною весь день.

Якщо енергетики приймуть рішення про введення розкладу або тимчасових обмежень, вони обов'язково сповістять мешканців через офіційні канали. Відповідні оголошення можуть з'явитися на сайтах місцевого обленерго, а також у соціальних мережах та на сторінках територіальних громад.

Енергетики кажуть, що сильний вітер, дощі та зниження температури можуть спричинити аварійні знеструмлення. У таких випадках вони оперативно вживатимуть заходів для відновлення постачання.

Крім того, через хмарність знижена ефективність побутових сонячних електростанцій. Це створює додаткове навантаження на загальну енергосистему, особливо в періоди пікових навантажень, коли споживання досягає найвищих значень. Тому місцевих закликають бути ощадливими з 9:00 до 21:00.

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