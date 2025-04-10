Бытовых потребителей предупредили о графиках отключения света в Харькове 11 апреля, чтобы каждый мог подготовиться к внезапным изменениям.

Графики отключения света в Харькове 11 апреля пока не опубликованы, но энергетики предупреждают, что ситуация с электроснабжением в области может измениться, сообщает Politeka.

Как информируют в облэнерго, графики отключения света в Харькове 11 апреля могут появиться из-за неблагоприятных погодных условий и повышенной нагрузки на энергетическую сеть. Особенно сейчас, когда мы наблюдаем похолодание по всей стране.

По сообщениям облэнерго и местных органов власти, в городе и прилегающих районах на пятницу не запланированы ни стабилизационные, ни аварийные обесточения. Власти не указывают на какие-либо локальные ограничения или ремонтные работы в сетях, которые могли бы повлиять на поставки, однако это не означает, что ситуация будет стабильной весь день.

Если энергетики примут решение о введении расписания или временных ограничений, они обязательно известят жителей через официальные каналы. Соответствующие объявления могут появиться на сайтах местного облэнерго, а также в социальных сетях и страницах территориальных общин.

Энергетики говорят, что сильный ветер, дожди и понижение температуры могут вызвать аварийные обесточения. В таких случаях они будут оперативно принимать меры по возобновлению поставок.

Кроме того, из-за облачности понижена эффективность бытовых солнечных электростанций. Это создает дополнительную нагрузку на общую энергосистему, особенно в периоды пиковых нагрузок, когда потребление достигает наивысших значений. Поэтому местные призывают быть бережливыми с 9:00 до 21:00.

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