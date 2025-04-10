Сонце знову ховатиметься за щільною хмарністю, так виглядає прогноз погоди у Харкові на 11 квітня.

Прогноз погоди у Харкові на 11 квітня передає, що день буде суруватим та прохолодним, але без сюрпризів у вигляді дощу чи снігу, повідомляє Politeka.

Як інформують метеорологи, атмосфера зараз стабільна, та про справжнє весняне тепло поки лише залишається мріяти. Температурні гойдалки збережуться, адже уночі стовпчики термометрів зупиняться на позначках +2…+1°C, а ранок зустріне нульовими значеннями.

Але по відчуттях — буде холодніше, особливо з вітром, який зберігатиме активність протягом усього дня. Передбачається, що справжнє потепління не поспішає. Вдень температура підніметься максимум до +6…+7°C. Найтепліше буде ближче до вечора, хоча й тоді – максимум легкий весняний плюс.

Тиск протягом доби коливатиметься в межах 740–742 мм рт. ст., що, власне, відповідає нормі. Вологість змінюватиметься від 60% до понад 80%, під вечір повітря стане відчутно вологішим. А от вітер, хоч і не штормовий, але відчутний: 2–5 м/с, подекуди пориви сягатимуть майже 4 м/с. І попри високу ймовірність хмарності, опади цього разу не загрожують, передає прогноз погоди в Харкові на 11 квітня.

За народним календарем у цей день наші предки уважно стежили за гусьми. Якщо ті летять високо, то чекай рясних дощів влітку. А от якщо низько, буде сухо, як восени. Саме в цю пору починали давати сік берези. Його вважали цілющим напоєм для очищення крові, шлунку та сили.

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