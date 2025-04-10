Солнце снова будет прятаться за плотной облачностью, так выглядит прогноз погоды в Харькове на 11 апреля.

Прогноз погоды в Харькове на 11 апреля сообщает, что день будет суровым и прохладным, но без сюрпризов в виде дождя или снега, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи, атмосфера сейчас стабильна, но о настоящем весеннем тепле пока только остается мечтать. Температурные качели сохранятся, ведь ночью столбики термометров остановятся на отметках +2…+1°C, а утро встретит нулевыми значениями.

Но по ощущениям будет холоднее, особенно с ветром, который будет сохранять активность в течение всего дня. Предполагается, что настоящее потепление не торопится. Днем температура поднимется максимум до +6…+7°C. Теплее всего будет ближе к вечеру, хотя и тогда – максимум легкий весенний плюс.

Давление в течение суток будет колебаться в пределах 740-742 мм рт. ст., что, по сути, соответствует норме. Влажность будет меняться от 60% до более 80%, к вечеру воздух станет ощутимо более влажным. А вот ветер, хоть и не штормовой, но ощутимый: 2–5 м/с, иногда порывы будут достигать почти 4 м/с. И, несмотря на высокую вероятность облачности, осадки в этот раз не угрожают, передает прогноз погоды в Харькове на 11 апреля.

Наши предки внимательно следили за гусями. Если те летят высоко, то жди сильных дождей летом. А вот если низко, будет сухо, как осенью. Именно в это время начинали давать сок березы. Его считали целебным напитком для очищения крови, желудка и силы.

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