Пенсія в Харківській області тепер виплачується за новими правилами, тож отримати її, як раніше, вже не можна.

Пенсія в Харківській області тепер видається за новими правилами через безпекову ситуацію, повідомляє Politeka.

Ситуація змінилися в п'яти районах, інформують у обласній військовій адміністрації Харківщини.

Через активні бойові дії та обстріли, «Укрпошта» тимчасово призупиняє обслуговування пересувними відділеннями низки населених пунктів у Чугуївському, Купʼянському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах.

Натомість пенсіонери, які раніше отримували кошти через мобільні точки «Укрпошти», тепер зможуть отримати виплату у вигляді термінового грошового переказу. Виплату можна буде забрати у будь-якому стаціонарному відділенні «Укрпошти» на території України. Для цього потрібно мати з собою паспорт і назвати повне ім’я отримувача.

Отже, попри складні обставини, пенсія в Харківській області буде доступною для всіх, хто її очікує, хоча тепер і за зміненим механізмом. У разі додаткових питань мешканці можуть звернутись на гарячу лінію: 0 800 300 545. Влада запевняє, що зміни тимчасові, і закликає пенсіонерів уважно стежити за оновленнями.

У разі відновлення безпечного доступу до населених пунктів, обслуговування пересувними відділеннями буде відновлено.

Пенсіонерів просять за можливості звертатися до найближчих стаціонарних відділень або консультуватися з операторами гарячої лінії щодо деталей отримання виплат.

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