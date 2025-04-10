Пенсия в Харьковской области теперь выплачивается по новым правилам, так что получить ее, как раньше, уже нельзя.

Пенсия в Харьковской области теперь выдается по новым правилам из-за ситуации безопасности, сообщает Politeka.

Ситуация изменилась в пяти районах, информируют в областной военной администрации Харьковщины.

Из-за активных боевых действий и обстрелов «Укрпочта» временно приостанавливает обслуживание передвижными отделениями ряда населенных пунктов в Чугуевском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Богодуховском районах.

Вместо этого пенсионеры, ранее получавшие средства через мобильные точки «Укрпочты», теперь смогут получить выплату в виде срочного денежного перевода. Выплату можно будет забрать в любом стационарном отделении "Укрпочты" на территории Украины. Для этого необходимо иметь паспорт и назвать полное имя получателя.

Итак, несмотря на сложные обстоятельства, пенсия в Харьковской области и будет доступна всем, кто ее ожидает, хотя теперь и по измененному механизму. В случае дополнительных вопросов жители могут обратиться на горячую линию: 0 800 300 545. Власти уверяют, что изменения временные, и призывают пенсионеров внимательно следить за обновлениями.

В случае восстановления безопасного доступа к населенным пунктам, обслуживание передвижных отделений будет возобновлено.

Пенсионеров просят по возможности обращаться в ближайшие стационарные отделения или консультироваться с операторами горячей линии относительно деталей получения выплат.

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