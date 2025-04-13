Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Харкові, то варіантів з хорошою зарплатою та умовами є багато.

Після повномасштабного вторгнення з’являється все більше роботи для пенсіонерів у Харкові та інших містах, що відкриває можливості для людей старшого віку знайти заробіток, повідомляє Politeka.

Зокрема, на базі вторинної сировини потрібні сортувальники плівки. Заробіток залежить від кількості перебраної плівки, що забезпечує стабільний дохід. Оплата праці проводиться щотижня, а також є можливість надання житла, що робить вакансію привабливою для людей, які шукають додатковий заробіток. Вік кандидатів не обмежується, тому і пенсіонери можуть звертатися на цю позицію. Зарплата - 8 000 - 30 000 грн.

Окрім цього, у місті відкрита вакансія для водіїв категорії В, С, С1, що працюватимуть на доставці питної води. Робочі умови роботи дуже гнучкі, і компанія готова брати людей на пенсії, людей з інвалідністю, а також студентів. Заробітна плата становить від 23 000 до 26 000 грн на місяць. Графік можна налаштувати під власні потреби, що додає зручності і дозволяє пенсіонерам поєднувати робочу діяльність з особистими справами.

Також, у місті є вакансія охоронника на підприємстві, що розташоване неподалік метро. Позиція підходить для військових, оскільки пропонується позмінний графік (2/2), що дозволяє підтримувати гармонійний баланс між робочим та особистим часом.

Пошук роботи для пенсіонерів у Харкові стає важливим аспектом у сучасних умовах, коли зростає потреба в поповненні кадрового резерву.

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