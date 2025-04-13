Если вы ищете работу для пенсионеров в Харькове, то вариантов с хорошей зарплатой и условиями много.

После полномасштабного вторжения появляется все больше работы для пенсионеров в Харькове и других городах, что открывает возможности для старших людей найти заработок, сообщает Politeka.

В частности, на базе вторичного сырья нужны сортировщики пленки . Заработок зависит от количества перебранной плёнки, что обеспечивает стабильный доход. Оплата труда производится еженедельно, а также возможность предоставления жилья, что делает вакансию привлекательной для людей, ищущих дополнительный заработок. Возраст кандидатов не ограничивается, потому и пенсионеры могут обращаться на эту позицию. Зарплата - 8 000 - 30 000 грн.

Кроме того, в городе открыта вакансия для водителей категории В, С, С1, которые будут работать на доставке питьевой воды. Рабочие условия очень гибкие и компания готова брать людей на пенсии, людей с инвалидностью, а также студентов. Заработная плата составляет от 23000 до 26000 грн в месяц. График можно настроить под собственные потребности, что придает удобства и позволяет пенсионерам совмещать рабочую деятельность с личными делами.

Также, в городе есть вакансия охранника на предприятии, расположенном недалеко от метро. Позиция подходит для военных, поскольку предлагается посменный график (2/2), позволяющий поддерживать гармоничный баланс между рабочим и личным временем.

Поиск работы для пенсионеров в Харькове становится важным аспектом в современных условиях, когда растет потребность в пополнении кадрового резерва.

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