Жінку можуть суворо покарати за те, що вона обікрала свого родича, привласнивши його пенсію в Харкові.

Пенсія в Харкові стала причиною шахрайства, де жінка привласнила майже 280 тисяч гривень виплат померлого родича, повідомляє Politeka.

За даними поліції, 57-річна жителька Харкова мала доступ до банківської картки свого родича, якапризначалася для отримання виплат. Чоловік помер у лютому 2022 року на тимчасово окупованій території, але харків'янка не повідомила про його смерть Пенсійний фонд, що призвело до продовження виплат. З лютого 2022 року до грудня 2023 року вона продовжувала отримувати державні кошти, що мали бути припинені після смерті родича.

Сума незаконно привласнених коштів склала близько 281 тисячі гривень. За словами слідчих, жінка свідомо ухилялася від повідомлення про смерть родича, щоб отримати кошти, які не належали їй. Правоохоронці оголосили підозру в шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Якщо суд визнає підозрювану винною, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Наразі поліція вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу для харків'янки. Цей випадок підкреслює важливість своєчасного інформування Пенсійного фонду про смерть особи, яка отримує пенсію в Харкові та інших регіонах. Інакше можуть виникнути подібні ситуації, коли неправомірно отримані кошти завдають збитків державі.

Цей випадок нагадує про необхідність уважно стежити за правильністю дій та своєчасно інформувати відповідні органи.

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