Женщину могут строго наказать за то, что она обворовала своего родственника, присвоив его пенсию в Харькове.

Пенсия в Харькове стала причиной мошенничества, где женщина присвоила почти 280 тысяч гривен выплат умершему родственнику, сообщает Politeka.

По данным полиции, 57-летняя жительница Харькова имела доступ к банковской карточке своего родственника, которая предназначалась для получения выплат. Мужчина умер в феврале 2022 года на временно оккупированной территории, но харьковчанка не сообщила о его смерти Пенсионному фонду, что привело к продолжению выплат. С февраля 2022 года по декабрь 2023 года она продолжала получать государственные средства, которые должны были быть прекращены после смерти родственника.

Сумма незаконно присвоенных средств составила около 281 тысяч гривен. По словам следователей, женщина сознательно уклонялась от сообщения о смерти родственника, чтобы получить не принадлежащие ей средства. Правоохранители объявили подозрение в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса. Если суд признает подозреваемую виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция решает вопрос об избрании меры пресечения для харьковчанки. Этот случай подчеркивает важность своевременного информирования Пенсионного фонда о смерти лица, получающего пенсию в Харькове и других регионах. Иначе могут возникнуть подобные ситуации, когда неправомерно полученные средства наносят ущерб государству.

Этот случай напоминает необходимость внимательно следить за правильностью действий и своевременно информировать соответствующие органы.

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