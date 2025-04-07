Харківський суд підтримав ексвійськового, якому неправильно нарахували пенсію в Харкові, визнавши дії медустанови МВС незаконними, повідомляє Politeka.

Судова справа стосувалася помилки, що виникла при розрахунку грошового забезпечення чоловіка, колишнього правоохоронця. Державна установа "Територіальне медичне об’єднання МВС" не включила до довідки всі належні надбавки, через що пенсія була значно занижена. Екссиловик вирішив оскаржити це порушення та вимагав коректного перерахунку свого пенсійного забезпечення.

Харківський окружний адміністративний суд став на бік позивача і визнав дії медустанови неправомірними, зобов’язавши її внести необхідні зміни в довідку. Однак, представники МВС подали апеляцію, намагаючись скасувати судове рішення першої інстанції. Але Другий апеляційний адміністративний суд залишив рішення без змін, тим самим підтвердивши, що пенсія в Харкові повинна бути перерахована з урахуванням усіх доплат і надбавок, які були не враховані раніше.

Отже, судова перемога колишнього правоохоронця стала важливим прецедентом у боротьбі за справедливість у пенсійних нарахуваннях. Пенсійний фонд тепер має здійснити перерахунок відповідно до нових даних. Це рішення стало важливим кроком у захисті прав пенсіонерів, які стикаються з проблемами в розрахунках пенсійних виплат.

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