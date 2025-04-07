Эксвоеннослужащий получил ненадлежащую пенсию в Харькове и подал в суд на медучреждение.

Харьковский суд поддержал эксвоенного, которому неправильно насчитали пенсию в Харькове, признав действия медучреждения МВД незаконными, сообщает Politeka.

Судебное дело касалось ошибки, возникшей при расчете денежного довольствия мужчины, бывшего правоохранителя. Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение МВД" не включило в справку все надлежащие надбавки, из-за чего пенсия была значительно занижена. Экссиловик решил обжаловать это нарушение и потребовал корректного перерасчета своего пенсионного обеспечения.

Харьковский окружной административный суд принял сторону истца и признал действия медучреждения неправомерными, обязав его внести необходимые изменения в справку. Однако представители МВД подали апелляцию, пытаясь отменить судебное решение первой инстанции. Но Второй апелляционный административный суд оставил решение по-прежнему, тем самым подтвердив, что пенсия в Харькове должна быть перечислена с учетом всех доплат и надбавок, которые были не учтены ранее.

Следовательно, судебная победа бывшего правоохранителя стала важным прецедентом в борьбе за справедливость в пенсионных начислениях. Пенсионный фонд должен осуществить перерасчет в соответствии с новыми данными. Это решение стало важным шагом в защите прав пенсионеров, сталкивающихся с проблемами в расчетах пенсионных выплат.

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