КП «Тепловодосервіс» Лозівської міської ради хоче здійснити підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області, повідомляє Politeka.

Це стосуватиметься вартості обслуговування з управління побутовими відходами для споживачів Садівського старостинського округу, що включає села Іванівка, Садове, Бритай, Різдвянка та Богомолівка.

Відповідно до рішення міськради, підприємство тимчасово здійснює обслуговування з 2020 року та розробило оновлений тарифний план, який планується запровадити з 1 травня 2025 року.

Згідно з урядовими постановами та наказами Міністерства розвитку громад, вартість охоплює збирання, перевезення та видалення відходів. Для населення, бюджетних установ та інших споживачів він становитиме 149,63 грн/м³, у тому числі 113,83 грн/м³ за транспортування та 263,46 грн/м³ за видалення сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області стосується також норм надання послуг. Залежно від типу житла, річна плата за послугу для однієї особи коливатиметься від 382,01 грн до 450,51 гривень. Для мешканців приватних будинків із твердопаливним опаленням вартість буде найвищою.

Структура тарифів передбачає покриття витрат на паливо, оплату праці, адміністрування та податки. Вивезення відходів здійснюватиметься за встановленими графіками для населення та відповідно до договорів для інших категорій споживачів.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 10 днів з моменту публікації цього повідомлення. Контакти для звернень: телефон +380503700948, електронна пошта kptc.sekr@gmail.com або особисте відвідування за адресою: 64621, мікрорайон, буд. 16, с-ще Краснопавлівка, Лозівський район.

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