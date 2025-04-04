Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснется большого количества человек.

КП «Тепловодосервис» Лозовского городского совета хочет осуществить повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области , сообщает Politeka.

Это касается стоимости обслуживания по управлению бытовыми отходами для потребителей Садовского старостинского округа, включающего села Ивановка, Садовое, Бритай, Рождественская и Богомоловка.

Согласно решению горсовета, предприятие временно осуществляет обслуживание с 2020 года и разработало обновленный тарифный план, который планируется ввести с 1 мая 2025 года.

Согласно правительственным постановлениям и приказам Министерства развития общин, стоимость охватывает сбор, перевозку и удаление отходов. Для населения, бюджетных учреждений и других потребителей он будет составлять 149,63 грн/м³, в том числе 113,83 грн/м³ за транспортировку и 263,46 грн/м³ за удаление мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области также касается норм предоставления услуг. В зависимости от типа жилья годовая плата за услугу для одного человека будет колебаться от 382,01 грн до 450,51 гривен. Для жителей частных домов с твердотопливным отоплением стоимость будет самой высокой.

Структура тарифных цен подразумевает покрытие расходов на топливо, оплату труда, администрирование и налоги. Вывоз отходов будет производиться по установленным графикам для населения и в соответствии с договорами для других категорий потребителей.

Замечания и предложения принимаются в течение 10 дней с момента опубликования этого сообщения. Контакты для обращений: телефон +380503700948, электронная почта kptc.sekr@gmail.com или личное посещение по адресу: 64621, микрорайон, дом. 16, пос. Краснопавловка, Лозовский район.

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