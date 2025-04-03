Прийнято рішення щодо тарифів на воду в Харкові та області, яке вплине на фінансове становище українців.

Тарифи на воду в Харкові та області на квітень встановлені постановами Національної комісії, яка регулює енергетичний сектор та комунальні послуги, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, скільки мешканці заплатять в квітні та про новий спосіб оплати комунальних послуг.

Від КП "Харківводоканал" діють новий тарифний план, але для населення він залишаються на рівні 24 лютого 2022 року.

Ціна централізованого водопостачання становить 16,032 грн за кубометр, а водовідведення — 8,484 гривень за кубометр. Для інших споживачів ціни підвищуються: вартість водопостачання складає 39 грн за кубометр, а водовідведення — 18,792 гривень за кубометр.

Таким чином, ціни для населення обласного центру поки залишаються незмінним і становить 24,516.

Ціна гарячої води коливатиметься від 80,62 до 93,22 гривень, в залежності від наявності сушарки та конкретного постачальника послуг.

З квітня у Височанській громаді на Харківщині тарифні умови збільшуються:

водопостачання — 52,0 грн;

водовідведення — 38,56 грн.

У місцевій селищній раді зазначили, що мешканці, які не можуть сплачувати нові ціни, мають можливість звертатися за призначенням субсидій.

Підкреслимо також, що з'явився новий спосіб заплатити за тарифи на воду в Харкові та області: почали працювати виїзні каси. Мешканців заздалегідь попереджають про запланований виїзд. У виїзних касах громадяни можуть:

без комісії оплатити послуги водопостачання та водовідведення готівковим або безготівковим розрахунком;

укласти договір на поетапне погашення боргів;

подати документи для перерахунку тощо.

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