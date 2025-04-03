Принято решение по тарифам на воду в Харькове и области, которое повлияет на финансовое положение украинцев.

Тарифы на воду в Харькове и области на апрель установлены постановлениями Национальной комиссии, регулирующей энергетический сектор и коммунальные услуги, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, сколько жители заплатят в апреле и о новом способе оплаты коммунальных услуг.

От КП "Харьковводоканал" действует новый тарифный план на воду в Харькове, но для населения они остается на уровне 24 февраля 2022 года.

Цена централизованного водоснабжения составляет 16,032 грн за кубометр, а водоотвод – 8,484 гривен за кубометр. Для других потребителей цены повышаются: стоимость водоснабжения составляет 39 грн. за кубометр, а водоотвод — 18,792 гривен за кубометр.

Таким образом, цены для населения областного центра пока остаются неизменными и составляют 24,516.

Цена горячей будет колебаться от 80,62 до 93,22 гривен, в зависимости от наличия сушилки и конкретного поставщика услуг.

С апреля в Высочанской общине в Харьковщине тарифные условия увеличиваются:

водоснабжение - 52,0 грн;

водоотвод - 38,56 грн.

В местном поселковом совете отметили, что жители, которые не могут платить новые цены, могут обращаться за назначением субсидий.

Подчеркнем также, что в появился новый способ заплатить за тарифы на воду в Харькове и области: заработали выездные кассы. Жителей заранее предупреждают о запланированном выезде. В выездных кассах граждане могут:

без комиссии оплатить услуги водоснабжения и водоотвода наличным или безналичным расчетом;

заключить договор на поэтапное погашение долгов;

подать документы для пересчета и т.п.

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