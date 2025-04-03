Тарифы на воду в Харькове и области на апрель установлены постановлениями Национальной комиссии, регулирующей энергетический сектор и коммунальные услуги, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, сколько жители заплатят в апреле и о новом способе оплаты коммунальных услуг.
От КП "Харьковводоканал" действует новый тарифный план на воду в Харькове, но для населения они остается на уровне 24 февраля 2022 года.
Цена централизованного водоснабжения составляет 16,032 грн за кубометр, а водоотвод – 8,484 гривен за кубометр. Для других потребителей цены повышаются: стоимость водоснабжения составляет 39 грн. за кубометр, а водоотвод — 18,792 гривен за кубометр.
Таким образом, цены для населения областного центра пока остаются неизменными и составляют 24,516.
Цена горячей будет колебаться от 80,62 до 93,22 гривен, в зависимости от наличия сушилки и конкретного поставщика услуг.
С апреля в Высочанской общине в Харьковщине тарифные условия увеличиваются:
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водоснабжение - 52,0 грн;
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водоотвод - 38,56 грн.
В местном поселковом совете отметили, что жители, которые не могут платить новые цены, могут обращаться за назначением субсидий.
Подчеркнем также, что в появился новый способ заплатить за тарифы на воду в Харькове и области: заработали выездные кассы. Жителей заранее предупреждают о запланированном выезде. В выездных кассах граждане могут:
- без комиссии оплатить услуги водоснабжения и водоотвода наличным или безналичным расчетом;
- заключить договор на поэтапное погашение долгов;
- подать документы для пересчета и т.п.
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