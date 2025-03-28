Подорожчання овочів у Харкові не торкнулося лише деяких продуктів, повідомляє Політека.

Як інформують аналітики проекту EastFruit, підвищення вартості відбувається на фоні загальних тенденцій в країні. Проте картопля наразі пропонується до продажу за ціною від 16 до 26 гривень за кілограм, що на 12% дешевше порівняно з минулим тижнем.

Експерти відзначають, що це стало можливим через активний розпродаж продукції, яка втрачає свою якість після настання теплої погоди. Окрім цього, багато фермерів намагаються зменшити запаси картоплі, розпродаючи її зі сховищ перед початком нового сезону.

Однак, незважаючи на падіння вартості, картопля в Україні все одно коштує на 23% більше, ніж торік, що свідчить про загальне подорожчання овочів у Харкові. Торговельна активність в цьому сегменті залишає бажати кращого, оскільки попит на картоплю значно впав.

Що стосується цін на помідори, то вони наразі також значно впали в ціні. Вартість на тепличні томати знизилися на 12% порівняно з минулим роком. Наразі їх можна придбати за суму від 70 до 90, що на 17% дешевше, ніж минулого тижня. Така ситуація пояснюється стабільними поставками з Туреччини.

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